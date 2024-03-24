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دراما المتحدة

الاتحاد الأوروبي يدين ضمّ أكثر من 800 هكتار من الأراضي المحتلة لإسرائيل

كتب:

عمرو حسني
12:07 م | الأحد 24 مارس 2024
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

أدان الاتحاد الأوروبي صباح اليوم، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اعتبار أكثر من 800 هكتار من الأراضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أراضي دولة»، ما يُعد أكبر مصادرة منذ اتفاقيات أوسلو.

وأضاف البيان المنشور على موقع الاتحاد الأوروبي، أنّ المستوطنات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.

وفي المجلس الأوروبي الذي انعقد هذا الأسبوع، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحثوا إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، وأكد أنّ تماشيا مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك».

وأكد البيان أنّ التوسع الاستيطاني يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، الذي يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن الطويل الأمد للإسرائيليين والفلسطينيين.

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