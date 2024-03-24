خبير علاقات دولية: بوتين يشك في تورط أوكرانيا بـ«حادث موسكو»

كشف اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في العلاقات الدولية، تفاصيل هجوم موسكو الذي وقع أمس الأول في روسيا، وخلّف الكثير من الضحايا والمصابين.

مجموعة مسلحة تفتح النار في قاعة للحفلات الموسيقية

وأوضح اللواء محمد عبدالواحد، خلال لقائه مع الإعلاميتين فاتن عبدالمعبود وعبيدة أمير مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنّ الحادث وراءه مجموعة مسلحة فتحت النار من رشاشات على الموجودين في قاعة للحفلات الموسيقية بأحد المولات القريبة من العاصمة موسكو من المسافة صفر.

وأضاف اللواء محمد عبد الواحد أنّ العملية وراءها دافع «عقائدي وسياسي ومادي وإنساني ونفسي»، مشيرا إلى أنّ روسيا شككت في بيان إعلان جماعة داعش مسؤوليتها عن الحادث.

بوتين يشك في أوكرانيا

وأشار اللواء محمد عبدالواحد إلى أنّ الغرب يُريد أن يوجه لروسيا رسالة تخص مسؤولية داعش عن الحادث، منوهًا بأنّ هناك شكوكا من قبل بوتين بمسؤولية أوكرانيا عن الحادث.