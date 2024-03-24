خبير أصوات ومقامات: القرآن الكريم الأصل في النغم

قال خبير الأصوات والمقامات، طه عبد الوهاب، إنّ ترانيم التوراة والإنجيل قديما كانت تقوم على 4 طبقات صوتية، موضحا أن جميع الألحان التي جرى توارثها كانت رباعية وذلك حتى عام 32 هجريًا، بظهور النغم السباعي.

إيقاعات الفارابي والموسيقى الكبير

وخلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي في تقرير عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أضاف أنّ هناك كتابين «إيقاعات الفارابي والموسيقى الكبير» للفيلسوف محمد أبو النصر لاظوغلي الفارابي، هما المرجعية لأي كلية موسيقية في العالم إلى الآن، وذلك من خلال القرآن.

أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب دائما جلساتهم مع الشيوخ

وتابع: «أشهر 2 غنوا في العصر الحالي، أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، والذي علّم عبد الوهاب هو الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود، والذي علم أم كلثوم هو الشيخ أبو العلا محمد والشيخ زكريا أحمد، فجميعهم قراء».

واستكمل: «عنوان الشعب وثقافته موسيقاه، وأي ضيف بينزل مصر بنسمعه النشيد الوطني اللي عمله الشيخ سيد درويش، فالأصل في النغم القرآن، لذلك عمالقة التلحين دائما جلساتهم مع الشيوخ لتنمية العقل».