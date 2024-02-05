حفل المقامات الموسيقية العربية على «سولد أوت» يومي الخميس والجمعة

يعرض برنامج «سولد أوت» الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على قناة «CBC»، احتفالية كبرى للتعريف بمقامات الموسيقى العربية، وذلك على مدار حلقتين يومي الخميس والجمعة المقبلين.

الاحتفالية التي يحييهاالمطرب الكبير مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم، تقام بأوركسترا خاص بقيادة المايسترو عزيز المصري.

تفاصيل احتفالية المقامات الموسيقية العربية في «سولد أوت»

يشارك في احتفالية «سولد أوت» مجموعة من أقدم وأمهر العازفين المصريين ويتنوع العرض ما بين مقطوعات موسيقية لعبدالوهاب وفريد الأطرش وأغاني لأم كلثوم وعبدالمطلب ومحمد فوزي وغيرهم من الفنانين المصريين العظماء.

البرنامج يقدم ليلة موسيقية خاصة توثق جمال الموسيقى العربية وتحمل التنوع، وتُعرض في تمام الساعة الـ9 مساءً.