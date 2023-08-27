المنشد محمد عاطف: المقامات الموسيقية موجودة في الطبيعة منذ بداية الخلق

قال الدكتور محمد عاطف، المنشد وخبير المقامات، إن المقامات الموسيقية عبارة عن كل صوت يخرج من الطبيعة منذ خلق الله سيدنا آدم، وليست فنا مستحدثا، لافتا إلى أن هناك حيتان في البحر تقوم بعمل «أوركسترا».

طبقات الصوت 7 طبقات

وتابع المنشد وخبير المقامات، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاحد: «الله خلق طبقات الصوت 7 طبقات مثل السماوات والأرض، فالرقم 7 فيه سر إلهي، فكل مقام له أحساس، وبجانب هذا عمل العلماء على عمل إبعاد يتم دراستها».

المقامات ليست حراما

وأوضح: «المقامات ليست حراما، وهي موجودة في الطبيعة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول ليس منا من لا يتغنى بالقرآن الكريم، وكان بيخلي سيدنا بلال يؤذن لأنه كان الأندى».