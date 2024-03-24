شيماء سيف على هيئة عفريت.. ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 8

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي تقريرا تلفزيونيا بعنوان «درما رمضان.. أحداث الحلقة الـ13 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية».

مسلسل الكبير أوي 8

ونجح جوني والذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي في نشر الخوف والرعب على الموجودين في حفل الهالوين داخل الدوار في مسلسل الكبير أوي 8، لكنه طلب من نفادي التوقف بعدما سمعوا أصواتا غريبة قادمة من الخارج، فظهرت شيماء سيف على هيئة عفريت، وقال جوني لنفادي «جبت التعويذة منين؟».

مسلسل إمبراطورية ميم

وفي مسلسل إمبراطورية ميم، وبعد أن عادت إلى المياه إلى بيت مختار أبو المجد بعد تفاوض مروان مع مندوبة الشركة وطلب منها عودة المياه مقابل التفاوض مع والده لإقناعه ببيع المنزل، وفي مشاهد آخر تناقش محمود حافظ مع والدته في موضوع زواجه من مديحة لكنها رفضت الأمر.

مسلسل بابا جه

وفي مسلسل بابا جه، طلبت الفنانة نسرين إمام الطلاق من زوجها بعدما اكتشف كذبه عليها طول الفترة الماضية، بعدما بدأت الحلقة بضبط وهو في حفل زفاف يجسد فيها دور أب للإيجار.