ملخص أحداث الحلقة 12 من مسلسلات الأطفال في رمضان 2024

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرًا بعنوان «ملخص أحداث الحلقة 12 من مسلسلات الأطفال».

مسلسل سر المسجد

بدأت حلقة مسلسل سر المسجد بمحاولة الأبطال الأربعة سيف وياسين وشروق وميمو، الحصول على رمز المسجد من صريح الكداب إلا أنه نفذ خطته واحتجزهم، لكنهم نجحوا في الخروج وحبس الروبوت فلتة، وحصلوا على رمز تطبيق سر المسجد.

مسلسل نورة

بدأت أحداث حلقة مسلسل نورة بحديث نورة ووالديها عن اللايف الذي ظهرت فيه وعاتبوها على عدم استشارتهم، فاعتذرت نورة، وقالت إن شخصا تحدث معها ويريد مقابلتها حتى تعمل معه لحل مشكلته، ورفض الأب والأم.

مسلسل يحيى وكنوز

وفي مسلسل يحيى وكنوز، بدأت الحلقة بمشاهدة يحيى وكنوز والأستاذ عصام ونونيا، لشخص وهو يغني، وقالت كنوز لنونيا إن هذه الأغاني تشبه زمننا، فتدخل يحيى وسألهما ما المقصود بالمبلول، فرد عليه الأستاذ عصام بأنه يقصد المنصور علي بن أيبك سلطان مصر.