مسلسلات دعمت فلسطين في رمضان 2024.. أبرزها الحشاشين وسر إلهي

«فلسطين في القلب» شعار رفعته الأعمال الدرامية المشاركة في السباق الرمضاني 2024 لترسل رسالة للعالم كله بأننا لا ننسى إخواننا في غزة، ونعلن دعمنا الكامل لهم بشتى الطرق.

وحرص عدد من صناع المسلسلات الدرامية لهذا العام على الإشارة لدعم فلسطين والتي كان من بينها مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز، الذي شهد في أحد حلقاته ظهور للشاب إبراهيم أحد جنود جيش السلطان وكان مهمته الاختراعات الكيميائية والذي جاء في مشهد يجتمع فيه مع عدد من الجنود ويحكي لهم عن حبه لفتاة تدعى «فلسطين» وأنه كتب لها قصيدة خاصة.

دعم مسلسل سر إلهي لفلسطين

ولم يتوقف دعم فلسطين عند هذا العمل ولكن هناك أيضا مسلسل سر إلهي الذي تقدمه الفنانة روجينا الذي عبر عن هذا بطريقة غير مباشرة من خلال مشهد للست «ناصرة» التي تقدم دورها روجينا، وهي تخبرهم أن يجلبوا لها مشروبا غازيا معينا لأنه تبع المقاطعة وهذا في إشارة منها لدعم فلسطين.

مسلسل الكبير أوي يدعم فلسطين

وهناك أيضا مسلسل الكبير أوي الذي تحدث عن المقاطعة لدعم فلسطين بشكل غير مباشر، وجاء ذلك خلال مشهد جمع الكبير بالغفير فطلب منه طلبات من السوبر ماركت وكان من ضمنها أحد المشروبات الغازية الداعمة للمقاطعة، قائلا: «علشان بشجع الصناعة المصرية».

«مليحة» يحكي عن القضية الفلسطينية

وبجانب كل هذه الأعمال يعرض مسلسل مليحة في النصف الثاني من السباق الرمضاني، وهو عمل يحكي عن القضية الفلسطينية من بطولة الفنان دياب، وميرفت أمين وينطلق عرضه 16 رمضان.