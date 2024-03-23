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دراما المتحدة

فنانون يلتقون في مسلسلات رمضان 2024 عقب سنوات غياب.. أحدهم بعد 24 عاما

كتب:

بسمة شطا
04:27 م | السبت 23 مارس 2024
أحمد عيد وفتحي عبدالوهاب

أحمد عيد وفتحي عبدالوهاب

شهدت مسلسلات رمضان 2024 عودة عدد من الفنانين إلى العمل مع بعضهم البعض في عمل فني واحد، وذلك بعد سنوات غياب من آخر أعمال فنية جمعتهم وحققوا من خلالها نجاحا كبيرا.

أحمد عيد وفتحي عبدالوهاب 

وكان أول هؤلاء الفنانين هو الفنان أحمد عيد الذي اجتمع مع الفنان فتحي عبدالوهاب في عمل فني واحد، وهو مسلسل الحشاشين، ويأتي ذلك بعد 24 عاما من الغياب، حيث كان آخر عمل فني جمعهما هو فيلم «فيلم ثقافي» الذي تم تقديمه عام 2000 وحقق نجاحا كبيرا.

كريم عبد العزيز ومحمد رجب 

وهناك أيضا الفنان كريم عبد العزيز الذي اجتمع مجددا للعمل مع الفنان محمد رجب من خلال مسلسل الحشاشين، ويأتي ذلك بعد غياب دام عشرين عاما، حيث كان أبرز أعمالهما معا فيلم الباشا تلميذ الذي تم تقديمه عام 2004 وحققا أيضا نجاحا كبيرا من خلال هذا العمل، قبل أن يعودا للظهور معا في مسلسل «الاختيار 2» عام 2021، حيث ظهر رجب كضيف شرف في الحلقة الأخيرة، ثم تعاونهما من جديد في مسلسل الحشاشين.

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بقلم بسمة شطا