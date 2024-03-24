مهرجان الجونة السينمائي يعلن موعد دورته السابعة

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الموعدد المحدد لانطلاق الدورة السابعة، وذلك في بيان رسمي.

موعد الدورة السابعة لمهرجان الجونة

وجاء نص البيان: «يُسعدنا الإعلان عن موعد الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي ستُقام في مدينة الجونة الساحرة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024».

يواصل المهرجان في دورته السابعة احتفاءه بالمواهب المميزة في مجال السينما، كما يستمر في احتضان أبرز المشاريع التي تُساهم في تشكيل الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.