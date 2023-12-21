تيريس جيبسون من مهرجان الجونة: مصر أم الدنيا
كتب:
بسمة شطا
10:13 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
تيريس جيبسون
قدم النجم العالمي تيريس جيبسون، جائزة نجمة الجونة الخضراء، ضمن حفل ختام المهرجان المقام الآن في مدينة الجونة، مبديا انبهاره بمصر، قائلا: «انبهرت بمصر أم الدنيا».
وصعد تيريس جيبسون على المسرح في حفل ختام مهرجان الجونة، ألقى كلمة سريعة قبل تقديم الجائزة، قائلا: «أنا سعيد إني جيت مهرجان الجونة، وألتقي بعدد كبير من الفنانين، وأوجه الشكر لصديقي الفنان محمد كريم».
وتابع: «انبهرت بمصر، وسأحتفل بعيد ميلادي، مصر أم الدنيا».