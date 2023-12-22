«يَرقة» يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي

حصل الفيلم اللبناني يَرقة للمخرجتين ميشيل كسرواني ونويل كسرواني على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير ضمن فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، ليصبح الفيلم في رصيده 11 جائزة دولية، وتسلمت الجائزة منتجة الفيلم مارين فاييان.

وتعليقًا عن فوز الفيلم بالجائزة ضمن فعاليات مهرجان الجونة، تقول المنتجة مارين فاييان والثنائي ميشيل ونويل كسرواني: «هذه الجائزة تحمل أهمية هائلة بالنسبة لنا جميعًا، خاصة مع العرض العربي الأول للفيلم، حيث ندرك أننا نخاطب أفرادًا يفهمون جوهر قصتنا. في ظل التعديات على غزّة وجنوب لبنان، يصبح التعبير عن عمق الحزن وهمجية الواقع أمرًا صعبًا. ومع ذلك، في مواجهة هذه الأوقات المروّعة، نحن أكثر إصرارًا من أي وقت مضى على صياغة السرد ضد القمع والسرديات المحرّفة التي نشهده».

وتابع: «نقدر ثقتكم. هذا الدعم سيمكننا من مشاركة قصصنا على نطاق أوسع. قلوبنا وأفكارنا مع أهل غزّة وجنوب لبنان.»

جوائز فيلم يَرقة

خلال جولة مشاركاته في المهرجانات العالمية، حصل الفيلم على 10 جوائز دولية أخرى أهمها جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير في مهرجان برلين السينمائي الدولي ٢٠٢٣ ليصبح أول فيلم عربي يفوز بهذه الجائزة. كما فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان مالمو للسينما العربية وجائزة الجمهور في مهرجان الشانزليزيه السينمائي، وتنويه خاص من مهرجان كينماستيك الدولي للأفلام القصيرة في مالطا، وجائزة التاج الفضي في مهرجان لو كري دي كورت، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان ميزنة للفيلم العربي، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان الفيلم اللبناني في فرنسا، وجائزة أفضل تمثيل وأفضل سيناريو في ​مهرجان ميريس السينمائي في إسبانيا، وترشح لجائزة أفضل فيلم قصير من قبل أكاديمية الأفلام الأوروبية.

تفاصيل فيلم يَرقة

شارك يَرَقة في أكثر من 40 مهرجان آخر من بينهم في مهرجان فورمات كورت في فرنسا، ومهرجان ليشتر السينمائي، ومهرجان الحصاد الذهبي في تايوان، ومهرجان دياسبورا السينمائي، ومهرجان كورز فيلم السينمائي في هامبورغ، ومهرجان سفر السينمائي في المملكة المتحدة، ومهرجان جولدن غير السينمائي الدولي، ومهرجان تيتوفا السينمائي الدولي في مقدونيا، مهرجان كونكورتو السينمائي في إيطاليا، ومهرجان دوكيو فيست - المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة في كوسوفو، ومهرجان فيرست السينمائي الدولي في الصين، ومهرجان كيرالا الدولي للأفلام القصيرة والوثائقية.

وتتولى شركة MAD Solutions حقوق التوزيع والمبيعات للفيلم في العالم العربي، والفيلم من تأليف ميشيل كسرواني وتشاركها الإخراج شقيقتها نويل كسرواني التي تقوم ببطولة الفيلم إلى جانب ماسا زاهر، وإنتاج Dewberries Films، وBiennale de Lyon، والمنتجة مارين ڨاييان، وتتولى شركة Lights On مبيعات الفيلم عالميًا.

يدور يَرَقة حول سارة وأسما، امرأتان من بلاد الشام، تلتقيان أثناء عملهما في مطعم فرنسي بمدینة لیون، إذ تحمل كل منهما ثِقَل حیاتھا وبیتھا الذي تركته في بلدها. تبدأ علاقتھما بتوجس وحذر ولكن يولد مع الوقت خیطًا یربطھما. خیط من طریق الحریر كالذي يربط بین البلد والمھجر. وفي خضم هجرتهما القسرية، هل تجد كل منهما عزاءها مع الأخرى؟

ميشيل كسرواني ونويل كسرواني مخرجتان وكاتبتان وموسيقيتان لبنانيتان. تقوم الشقيقتان بإنتاج فيديوهات موسيقية ساخرة اجتماعية وسياسية، حيث يقمن بكتابة النصوص وأداءها وإخراجها وإنتاجها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2012.

فيلمهما الروائي القصير الأول «يرقة» كتابة وإخراج ميشيل وشاركتها الإخراج نويل التي لعبت أحد الأدوار الرئيسية فيه، وحاليًا تعمل ميشيل ونويل على تطوير الوثائقي «هدوء على نار» وهو إنتاج لبناني فرنسي مشترك.

تكتب نويل حاليًا فيلمها الروائي القصير «عام واحد»، كما تطور فيلمًا قصيرًا بعنوان «سبعة جبال والبحار السبعة»، مستوحى من قصة غير منشورة للكاتبة اللبنانية إيميلي نصر الله. حصل الفيلم على منحة تطوير من مؤسسة الدوحة للأفلام.

أما ميشيل، فهي حاليًا في مرحلة تطوير فيلمين طويلين: فيلم رسوم متحركة للبالغين بعنوان «اذكريني»، وفيلم روائي طويل بعنوان «قمرة»، وتدور أحداثه في لبنان.

حصلت ميشيل على دعم من صندوق الدعم السينمائي الفرنسي لمرحلة ما قبل الإنتاج لفيلمها الروائي «قمرة»، بالإضافة إلى ثلاث جوائز لتطوير الفيلم من مهرجان عمان السينمائي 2023.

في الفترة بين عامي 2019 و2021، حصلت الشقيقتان على منح من المعهد الفرنسي للإقامة في «مدينة الفنون» في باريس للعمل على مشاريعهما السينمائية، ومنذ ذلك الحين بدأت الشقيقتان العيش بين بيروت وباريس.