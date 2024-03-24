أبرز تصريحات حورية فرغلي.. تكشف حقيقة علاقتها بحسن شاكوش ونزار الفارس

ظهرت الفنانة حورية فرغلي ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية التي تُقدّمه الإعلامية بسمة وهبة، وخلال البرنامج كشفت عن كثير من التصريحات والأمور الشخصية.

كان من بين التصريحات التي أدلت بها الفنانة حورية فرغلي، حقيقة علاقتها بمطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش، حيث قالت إنّ ريم طارق طليقته لم تقصدها بالاتهامات التي أدلت بها في تصريحات تليفزيونية منذ فترة معبرة عن استغربها لماذا ظن الجمهور أنّها حورية فقط لأنّ طليقته قالت إن ثالث حرف من اسمها الراء، مؤكدة أنّ شاكوش أصدر بيان اعتذر فيه لها عما صدر من طليقته.

حورية فرغلي والمنزل المسكون

وكانت من بين الأمور التي تحدثت فيها الفنانة حورية فرغلي أن منزلها مليء بالعفاريت حيث قالت إنّها ذات يوم كانت في المنزل، وكان معها شخص أثناء وجوده أقسم أنّه رأى عفريتة مرت من أمامهما، لكنها حاوت تهدئته، إلا أنه ترك المنزل على الفور.

وأكدت حورية فرغلي أنّها لم تترك المنزل لأنّهم لم يأذوها في أي شيء، وأنّها تشغل سورة البقرة في كل يوم جمعة قائلة: «معرفش هما إيه بس لما بشغل قرآن أو بنبقى في رمضان مبحسش أنّهم بيختفوا مبحسش إنّ دا بيضايقهم».

حورية فرغلي ونزار الفارس

وتحدثت أيضًا حورية عن حقيقة علاقتها بالإعلامي نزار الفارس، فقالت إنّها لم تكن تعلم بنيته لحظة تصوير الفيديو الذي أخذه معها، وظنت أنه على سبيل الهزار لكنها تفاجأت بإعلان خبر خطبتهما، وأنه فعل ذلك من أجل الترند.