«الجامعة العربية»: لدينا توجه لاستحداث معهد لخدمة ثقافة السلام في طرابلس

قال السفير أحمد رشيد، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنّنا بصدد الحديث عن فعالية كبرى برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو المؤتمر الدولي الذي تنظّمه «يونيسكو للسلام»، 22 أبريل المقبل، بحضور نخبة رفيعة المستوى من كبار الخبراء المختصين في مجال الاعلام وقضايا السلام.

المؤتمر الصحفي التقديمي للملتقى الدولي

وأضاف رشدي في المؤتمر الصحفي التقديمي للملتقى الدولي الذي تنظمه يونيسكو، أنّه كان هناك حرص على مشاركة أكبر عدد ممكن من الدول، وهذا المؤتمر سيتناول دعم الاعلام والسلام على المستوى الدولي بمشاركةٍ إسبانيّةٍ عبر جامعة برشلونة والمدير العام للإذاعة والتليفزيون في اسبانيا

وكشف رشدي عن أنّ هناك توجه في الجامعة لاستحداث معهد في طرابلس معنية لخدمة ثقافة السلام.

من جانبه قال الوزير مفوض رائد علي صالح جبوري، مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، إنّ يونسكو دأبت على لعب دور مهم على مدار 40 عامًا، ونتضامن معها فيما أعلنته من تنظيم هذا الملتقى الدولي خاصة فيما يتعلق بالتشابك بين الاعتماد على وسائل الإعلام والتحديات الجيوسياسية الحالية يؤكد الحاجة إلى اهتمام متزايد من قبل الآباء والمربين والإعلاميين وصناع السياسات بما تنشره وسائل الاعلام ويتعرض له الجمهور وخاصة الشباب وصغار السن.

وطالب ببلورة قواعد تساعد الحكومات في وضع ضوابط للتعامل مع الأخبار والمعلومات حتى لا يتم التعامل باعتبارها رسائل ومعلومات مسلم بها.