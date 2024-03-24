سامح شكري: الأعمال العسكرية في غزة مخالفة للقانون الدولي الإنساني

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن استمرار الأعمال العسكرية في قطاع غزة ينتج عنها أضرارا للفلسطينيين المدنيين، ولا يمكن تقبل هذا الأمر واستمراره، موضحا أنها تخالف القانون الدولي الإنساني، ويترتب عليها مسؤولية وإجراءات يجب اتخاذها.

وخلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، أضاف شكرى أنه يجب وصف الأمور كما هي، متوقعا انعكاس التصريحات التي أدلى بها الوزير الأمريكي بنفس قدر الوضوح في ما يصاغ في مجلس الأمن.

احتواء الصراعات وتحقيق الأمن والسلام

وأوضح شكري أن مجلس الأمن يعد الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، لهذا تعكف الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية تقديرا لقدراتها ومسؤوليتها بأن تدعم مبادئ الميثاق والعمل على احتواء الصراعات وتحقيق الأمن والسلام، وأي أمر آخر ينتقص من مصداقية المجلس والأمم المتحدة ككل، وبالتالي يتنقص من مصداقية الدول التي تحظى بهذه المكانة المميزة في المجلس.