جدول اختبارات شهر مارس للصفين الأول والثاني الإعدادي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موعد اختبارات شهر مارس 2024 للصفين الأول والثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني 2023 - 2024، على أنّ تؤدى الامتحانات في أثناء اليوم الدراسي دون الإخلال بانتظام الدراسة.

جدول اختبارات شهر مارس 2024

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، فإنّه من المقرر بدء اختبارات شهر مارس 2024 للصفين الأول والثاني الإعدادي، الأحد 31 مارس حتى الخميس 4 أبريل 2024، وتعقد الامتحانات في جزء من حصة المادة وعلى مستوى كل مدرسة، على أنّ تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

وبحسب المديرية، فإنّ طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، يؤدون الاختبارات في 9 مواد دراسية، تبدأ بالأحد 31 مارس باختبار مادتي «اللغة العربية، والتربية الدينية»، والاثنين 1 أبريل بمادتي «العلوم، والتربية الفنية»، ويوم الثلاثاء 2 أبريل بمادتي «الهندسة، والجبر»، ويوم الأربعاء 3 أبريل مادة «اللغة الإنجليزية»، ويوم الخميس 4 أبريل بمادتي «الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي».

إرسال جداول الاختبارات للإدارات التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه جرى إرسال جداول اختبارات شهر مارس 2024 إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الإعدادية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب، واستكمال اليوم الدراسي.