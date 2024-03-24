جدول اختبارات شهر مارس لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موعد اختبارات شهر مارس 2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023 - 2024، على أنّ تؤدى الاختبارات أثناء اليوم الدراسي.

جدول اختبارات شهر مارس 2024

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، فإنّه من المقرر البدء في اختبارات شهر مارس 2024 لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم الأحد 31 مارس حتى الخميس الموافق 4 أبريل، حيث يتم عقد الاختبارات في جزء من حصة المادة وعلى مستوى كل مدرسة، على أنّ تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

ويؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الاختبارات في 8 مواد دراسية، تبدأ يوم الأحد 31 مارس بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والاثنين 1 أبريل بمادتي العلوم والمهارات المهنية، ويوم الثلاثاء 2 أبريل بمادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا التعليم، ويوم الأربعاء 3 أبريل بمادة اللغة الإنجليزية، ويوم الخميس 4 أبريل بمادة «الرياضيات.

إرسال جداول الاختبارات للإدارات التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه تم إرسال جداول اختبارات شهر مارس 2024 إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الابتدائية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب، واستكمال اليوم الدراسي.