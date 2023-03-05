انطلاق اختبارات شهر مارس لصفوف النقل بمدارس كفر الشيخ

انطلقت اليوم الأحد أول أيام اختبارات شهر مارس لجميع صفوف النقل بمحافظة كفر الشيخ، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2022 - 2023، حيث تؤدي الامتحانات أثناء اليوم الدراسي، دون الإخلال بانتظام الدراسة، أو تعطيل العملية التعليمية.

اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها

وصرح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اختبارات شهر مارس 2023، بدأت من اليوم الأحد، وتستمر حتى الخميس المقبل، ويتم عقد الامتحانات في جزء من حصة المادة وعلى مستوى كل مدرسة، على أن تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

إرسال جداول اختبارات شهر مارس للإدارات التعليمية

وأكد «عبد الله»، أنه تم إرسال جداول اختبارات شهر مارس 2023 إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في كافة المدارس، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب، واستكمال اليوم الدراسي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.