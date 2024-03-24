سامح شكري: المبادرة العربية شاملة وواضحة في التعامل مع القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن المبادرة العربية شاملة وواضحة في تعاملها مع القضية الفلسطينية، إذ تتناول كل أبعاد القضية وصولا إلى إقامة الدولة.

ضرورة إنفاذ المساعدات إلى غزة

وخلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، أوضح شكري أن المباحثات التي تمت على مستوى الوزراء الـ6 وبلينكين هدفها تبادل الرؤى حول كيفية التعامل مع الوضع الحالي في غزة، اتصالا بضرورة وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات ومنع التهجير، وعدم اتخاذ إجراءات عسكرية في رفح.

ضرورة الإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين

وشدد على ضرورة الإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين، ثم استعادة مركز السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة كلا من القطاع والضفة، وتمكين السلطة من خلال دعم الدول الإقليمية والدولية، وصولا إلى الحل الكامل للدولة الفلسطينية، وليس بوضع مسارات لها ومفاوضات لا نهائية، كما شهدنا على مدار أكثر من 30 عاما الماضية.