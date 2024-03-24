تراجع جديد في سعر صرف الدولار الآن.. كم يبلغ في البنوك؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24-3-2024 تراجعًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية، مقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية في البنوك.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 46.49 جنيه للشراء، و46.63 جنيه للبيع، متراجعًا بقيمة 11 قرشا عن أسعار بداية التعاملات.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجعًا اليوم ليُسجّل 46.54 جنيه للشراء، و46.64 جنيه للبيع، بتراجع بقيمة 8 قروش.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 46.44 للشراء، و46.54 للبيع متراجعا بقيمة 11 قرشا.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر تراجعا، حيث بلغ نحو 46.53 جنيه للشراء، و46.63 جنيه للشراء بتراجع 17 قرشا.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 46.54 جنيه للشراء، و46.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 46.54 جنيه للشراء، و46.64 جنيه للبيع تبعا لبنك cib متراجعا بقيمة 6 قروش.