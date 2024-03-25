أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر لمحافظة المنيا اليوم الاثنين 25 مارس 2024، الذي يوافق اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم، حيث يتراجع موعد أذان الفجر في المنيا اليوم بمقدار دقيقتين عن اليوم الذي سبقه.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأثنين 25 مارس 2024، الموافق الخامس عشر من شهر رمضان، ستكون في تمام الساعة 4:29 صباحًا.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وحددت إمساكية شهر رمضان 1445 هجرية باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنيا ومنها موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الاثنين 25 مارس 2024، أما وقت الإفطار فسيكون في تمام الساعة 6:11 مساءً، بعدد ساعات صوم تبلغ 14 ساعة و دقيقتين.

وتزداد مدة الصيام تدريجيًا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار، وبالتالي تتغير معها مواقيت الصلاة في المنيا اليوم وهي كالتالي:

الظهر: 12:03 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:11 مساءً.

العشاء: 7:28 مساءً.

ويهتم الصائمين في محافظة المنيا، بالحرص على أداء الصلوات في مواقيتها، والإكثار من قراءة القرآن الكريم، والتصدق على الفقراء والمحتاجين، والإكثار من الدعاء، وقضاء وقت مع العائلة والأصدقاء.