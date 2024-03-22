تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة في المنيا.. اعرف الأسعار

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، سواء لخطوط السرفيس الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة المنيا، بالإضافة إلى رفع تسعيرة أجرة التاكسي بنسبة 10 % فقط.

تحريك تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار الوقود

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث جرى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بزيادة واحد جنيه اعتبارا من اليوم الجمعة 22 مارس الجاري، لتصبح كالآتي:11 للتر البنزين 80، و12,50جنيه للتر البنزين 92، و13,50 جنيه للتر البنزين 95، لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلية، كما قررت اللجنة زيادة سعر السولار من 8.25 جنيه إلى 10 جنيهات للتر.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أي محاولة لاستغلال المواطنين، مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

وناشد محافظ المنيا المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 2342200 086 - 2320001 086 لغرفة عمليات محافظة المنيا الرئيسية التي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، على مدار 24 ساعة.

ولمعرفة أجرة المواصلات الجديدة التي اعتمدها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بعد تحريك أسعار الوقود يمكن تصفح رابط الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا من (هنا).