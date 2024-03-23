«صحة المنيا» تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ58 ألف منتفعة خلال شهر

قدمت مديرية الصحة بالمنيا، الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة من خلال العيادات الثابتة والمتحركة وتنظيم القوافل الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين، لما توليه الدولة من اهتمام بالغ بدعم صحة الأسرة المصرية.

تقديم خدمات علاجية لـ58 ألف منتفعة

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت خدماتها لـ58 ألفا و862 منتفعة، منها 6 آلاف و669 حالة جديدة و52 ألفا و193 مترددًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من عقد ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

تنظيم عدد من الندوات التثقيفية

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف 62664 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتنفيذ 126 ألفا و214 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 97549 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لحوالي 14389 سيدة حامل، وما يقرب من 14021 سيدة بعد الوضع، فضلا عن تنظيم عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، حيث تم عقد 31038 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية 25041 ندوة عن الأمراض المزمنة.