يتجه اهتمام المسلمين نحو معرفة مواقيت الصلاة، خاصةً موعد أذان المغرب الذي يُحدد موعد وقت الإفطار بعد انتهاء ساعات الصيام، خلال أيام شهر رمضان المبارك، خاصة في محافظات الصعيد لذا نستعرض موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الاثنين 25 مارس 2024 الموافق الخامس عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم

في محافظة المنيا، سيكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الاثنين 25 مارس 2024، الموافق الخامس عشر من شهر رمضان، في تمام الساعة 6:11 مساءً، وذلك وفقا إلى إمساكية شهر رمضان الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وحددت إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 مواقيت جميع الصلاة المفروضة في محافظة المنيا وهي كالتالي: الفجر: 4:29 صباحًا الظهر: 12:03 مساءً

العصر: 3:32 مساءً

المغرب: 6:11 مساءً

العشاء: 7:28 مساءً

عدد ساعات الصيام في المنيا

وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الاثنين 25 مارس 14 ساعة و دقيقتين، وبعد معرفة موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الاثنين 25 مارس 2024 هناك بعض النصائح الهامة خلال شهر رمضان ومنها الحرص على الصلاة في وقتها، خاصةً صلاة التراويح، وقراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه، والإكثار من الدعاء والاستغفار، ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وقضاء وقت مع العائلة والأصدقاء.