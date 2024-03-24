تكثيف حملات إزالة الإشغالات في شوارع بني مزار والمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية والارتقاء بمنظومة النظافة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة، ورفع الإشغالات عن حرم الطريق العام، لتيسير حركة المواطنين والمركبات وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.

تكثيف حملات إزالة الإشغالات بالمنيا

وفي هذا السياق، أشار عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى أن قسم الإشغالات بالمدينة نفذ حملة مفاجئة بشوارع التنظيم والإدارة والحرية وشارع الجمعية الشرعية ومنطقة حي جنوب المدينة لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة بشوارع المدينة مما يعيق حركة سير المواطنين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر إشغال طريق، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحسين حركة السير أمام المواطنين

وفي بني مزار، قال هشام فايز رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة 112 حالة إشغال في 4 شوارع «سعد زعلول - العاشر من رمضان - شارع المحكمة - شارع الجمهورية»، بالتعاون مع شرطة المرافق، وأسفرت عن تحرير 90 محضر إشغال فوري وضبط 22 إشغال طريق، وتم رفع الإشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لتحسين حركة السير أمام المواطنين.