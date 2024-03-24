كيف نواجه أمراض السوشيال ميديا؟.. علي جمعة يجيب عن سؤال سيدة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول حكم الأمراض المنتشرة على السوشيال ميديا مثل التحرش والابتزاز والإيذاء النفسي.

النهي عن اللغو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إن الله عز وجل نهى عن اللغو وإضاعة الوقت، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه».

محاسبة الإنسان على أفعاله

وأكد، أن كل إنسان سيحاسب على أفعاله، والعاقل خصيم نفسه، ويجب عليه أن يعمر وقته بما هو نافع، إما نافع في دنياه من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما نافع في آخرته وهو العبادة والصلاة والصيام».