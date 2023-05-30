أمين الفتوى عبر قناة الناس: يمين اللغو ليس عليه كفارة (فيديو)

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل، مفاداه إنه يحلف كثيرا وقد يقع الحلف، فهل عليه كفارة؟.

«عبد السميع»: ضرورة معرفة الفرق بين الحلف ويمين اللغو

وقال «عبد السميع»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «إحنا لازم نعرف الفرق.. فيه حلف اسمه يمين اللغو، وده مفيش عليه كفارة، يعني إزاي انت دون قصدك تحلف، ولا تحقق نية الحلف، مثلما لما تقول لصاحبك والله لتتغدى معايا، يقولك والله اتغديت، مفيش كفارة ولا حاجة».

متى يكون الحلف عليه كفارة؟

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «إنما الحلف اللى عليه كفارة، اللي هو أقول والله ما أنا عامل كذا، وقاصد عمل الفعل، وتيجي تعمل الفعل، والفقهاء هنا بيقولوا إنك لو نسيت فخلاص معلكش كفارة، كمان لو حلفت على حاجة 3 أربع مرات عليك كفارة واحدة، والكفارة إطعام 10 مساكين، يعنى أقل حاجة 200 جنيه، طيب مفيش فلوس يبقى نصوم 3 أيام».

إطلاق قناة الناس في ثوب جديد

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.