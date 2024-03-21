الحالات التي يجوز للأقباط عدم الصيام فيها.. منها المرض الشديد

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 2024 منذ 11 مارس الجاري ويستمر لمدة 55 يوما، حيث يعتبر من أطول فترات الصيام في الكنيسة وأكثر نسكاً حيث يمتنع الأقباط عن تناول اللحوم والدواجن والأسماك والألبان ويصومون انقطاعي من الساعة 12 ليلا وحتى غروب الشمس.

هل يحق للطلاب المغتربين الصيام في غربتهم أم لا؟

وطرح بعض الأقباط على البابا شنودة، البطريرك الـ117 من بطاركة الكنيسة، خلال إحدى عظاته في الكنيسة بعض الأسئلة المتعلقة بصوم الطلاب المغتربين، ليرد البابا «هذه حالات خاصة فمن استطاع الصوم كان مثله مثل دانيال النبي والفتيه الذين معه، ومن لا يتاح له الطعام الصيامي يمكنه العرض على الأب الكاهن الذي يرشده إلى الطريقة المناسبة له، ففي بعض الأحوال يمكن أن تقوم المدن الجامعية بتقديم وجبات للطلاب الصائمين حينما يتقدم مجموعة من الطلاب بطلب ذلك، وفي حالات أخرى كان يستغني الطلاب عن اللحوم وما شابه في وجبتهم، وربما تتمكن بعض بيوت الطلبة التابعة للكنيسة تقديم هذه الوجبات، أو يشترك مجموعة من الطلبة في إعدادها إذا سمحت الظروف، وإذا تعذر كل ذلك يستطيع أب الاعتراف بأن يعطي تصريحاً بالفطر إذا رأى ضرورة لذلك».

الحالات التي يجوز لأصحابها عدم الصيام

وقال البابا شنودة الثالث حول الحالات التي يجوز لأصحابها عدم الصيام في الكنيسة، إن الحالات التي يجوز لها عدم الصيام هي شدة المرض وذلك يُعطى إعفاءً من الصيام، وأيضا المرأة الحامل ولكن ليس في الشهور الأولى، وذلك يرجع لتقدير الطبيب والمرأة المرضعة التي تحتاج إلى التغذية لها وللطفل وحسب احتمال صحة الأم.