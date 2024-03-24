يحرص المسلمون على أداء الصلاة في مواقيتها، إيماناً منهم بأهمية هذه العبادة وأثرها على النفس، خلال شهر رمضان المبارك، لذا نستعرض مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الاثنين 25 مارس 2024، وتتجه أنظار الأهالي نحو معرفة مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الاثنين 25 مارس 2024، وهو اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 1445 هجرياً.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445 هجرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الاثنين 25 مارس 2024، ستكون كالتالي:

الفجر: 4:29 صباحاً.

الشروق: 5:55 صباحاً.

الظهر: 12:03 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:11 مساءً.

العشاء: 7:28 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم الاثنين 25 مارس الموافق الخامس عشر من شهر رمضان 14 ساعة ودقيقتين، وتزداد تدريجياً مع تقدم الشهر الكريم، وتُعدّ معرفة مواقيت الصلاة من أهم الأمور التي يحرص عليها أهالي المنيا، لأداء الصلوات في مواعيدها، والتقرب إلى الله بالعبادة والدعاء في هذا الشهر الفضيل.