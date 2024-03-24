خطوات دفع فاتورة الغاز «أونلاين» في شهر رمضان

يُقبل المسلمون في شهر رمضان على أداء مختلف الفرائض والنوافل، ويسعون إلى اغتنام الشهر الكريم لتنقية أنفسهم وتقوية إيمانهم، لهذا يلجأ كثيرون إلى إنهاء الخدمات والمصالح إلكترونيا من المنزل، مثل دفع فاتورة الغاز أو تجديد رخصة القيادة، ما قد يُعيقهم عن التركيز على العبادات ويُؤثّر على شعورهم بالراحة.

وفي السطور التالية نعرض طرق دفع فاتورة الغاز في شهر رمضان من خلال الدخول على الرابط للاستعلام.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز من المنزل

ويمكن الاستعلام ودفع فاتورة الغاز في شهر رمضان من خلال اتباع الخطوات التالية.

1- الدخول إلى رابط استعلام فاتورة الغاز بترويد.

2- اختيار قيمة الاستهلاك الشهري.

3- اكتب رقم العداد.

4- انقر على عرض لتظهر القيمة المستحقة شهريا.

طرق دفع فاتورة الغاز

يمكن دفع فاتورة الغاز أونلاين من خلال طرق عددية، كما يلي.

- المحفظة الإلكترونية في شركات الاتصالات المختلفة.

- من خلال خدمات كاش أو فوري.

- يمكن الدفع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

- بطاقة الصراف الآلي.

- أمان أو مصاري.

- تطبيق استعلام فاتورة الغاز بتروتريد.

موعد سداد فاتورة الغاز

يكون موعد سداد فاتورة الغاز من 6 حتى 30 كل شهر، وتسجيل قراءة العداد في الفترة بين 1 و20 من كل شهر.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال شركة بتروتريد بعد تحميله من على متجر جوجل بلاي، وبعدها يتم اختيار استعلام الفاتورة ثم كتابة بيانات العداد والضغط على استعلام، وتظهر أمامك قيمة الفاتورة.

طرق أخرى لدفع فاتورة الغاز

- محفظة الفون كاش من البنك الأهلي

- محفظة BM من بنك مصر

- موقع ماي فوري

- خدمة فوري

- خدمة مصاري

- خدمة bee

- خدمة ممكن أو ضامن

- خدماتي للدفع الإلكتروني

- منافذ أمان