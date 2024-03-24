إمام مسجد الحسين: العطاء يزيد الرزق أضعافا ويفتح الأبواب المغلقة

قال الشيخ مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إنّ اكتساب هبة العطاء وعدم البخل على أحد بأي شيء، يزيد الرزق أضعافا مضاعة، وتُفتح لك كل الأبواب المُغلقة، بشرط أن لا تحمل نفسك ما لا تطيق.

العطاء هو أن يكون الفرد صاحب يد عليا

وأضاف عبدالسلام، خلال برنامجه الرمضاني «على باب الحسين»، المُذاع عبر تليفزيون الوطن، أنّ العطاء هو أن يكون الفرد صاحب يد عليا، ودائما ما يشعر بالأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هناك ملكين كل صباح يدعوا الله لصاحب العطاء: «اللهم أعطي منفقا خلفا»، موضحا: «زيده يارب ونزل عليه رزق ورحمة وسكينة وراحة بال وصلاح أولاد وصحة وستر وعافية وغيرها من أشكال العطاء الرباني».

وتابع: «أسألوا أهل العطاء وشوفوا الخير اللي هما فيه، لأن عطاء ربنا فوري»، مستشهدا بقول الله تعالى في سورة سبأ الآية 39: «وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ».

تعليم المجتمع ثقافة العطاء

وشدد على ضرورة تعليم الأطفال والمجتمع بأكمله ثقافة العطاء، «الفقير هنتسأل عنه كلنا، والنبي عليه الصلاة والسلام، كان أجود ما يقوله في رمضان وكان أجود من الريح المُرسلة، بمعنى أنه مقالش لا لأحد».