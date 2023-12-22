وفاة أكبر محفظ قرآن في الشرقية.. 60 سنة من العطاء

استيقظت قرية الصوفية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، على خبر وفاة أحمد أبو منصور، أكبر محفّظ قرآن، عن عمر يناهز 85 عامًا، بعد رحلة عطاء دامت 60 عامًا من تحفيظ كتاب الله لأبناء القرية ومركز أولاد صقر، فخرج أهالي قريته لتشييع الجثمان بمسقط رأسه في قرية الصوفية، بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

قال محمد وفا، أحد أهالي قرية الصوفية بالشرقية، لـ«الوطن»، إنه علم بنبأ وفاة الشيخ «أحمد أبو منصور» من خلال مذياع المسجد، مؤكدًا أنه حفظ القرآن كاملًا على يده في طفولته، معلقا: «أنا وعيت على الدنيا لقيت الشيخ محمد بيحفّظ قرآن بقاله 60 سنة».

ذِكر الله آخر ما فعله قبل الوفاة

ويشير الشاب محمد عبد الرحمن، ابن شقيق الشيخ الراحل، الحديث: «كان آخر ما ردده عمي طيلة أسبوع قبل الوفاة لا إله الا الله محمد رسول الله.. كان دائم الذكر ولكن في آخر أيامه زاد الأمر بطريقة ملحوظة إذ كف عن الكلام وظل يذكر الله».

حسن الخاتمة وفاته ليلة الجمعة

ويتابع حديثه قائلًا: «إن أعظم ميراث لعمي هو تركه لأكثر من 15 حفيدًا لأبنائه الـ7، حافظين كتاب الله، وترك في قلب كل من حفظ القرآن دعوة له بظهر الغيب تصله في قبره، مختتما بقوله: «آخر ما طلبه عمي أن يواصل تحفيظ القرآن رغم حالته الصحية، معلقا: «مات ليلة جمعة وده دليل على حسن الخاتمة إن شاء الله».