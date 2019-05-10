الشيخ مصطفى عبدالسلام يرسل دعوة للتفاؤل عبر "إنسانيات"

أرسل الشيخ مصطفى عبدالسلام، دعوة للتفاؤل لكل مشاهدي حلقة، اليوم الجمعة، من برنامج "إنسانيات"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أسوة بالقرآن الكريم.

وقال عبدالسلام إن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة تدعو للتفاؤل والاستبشار والنظر للحياة بنظرة واعية وكلها استبشار وسرور، وهي سورة "الشرح"، "أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ".

وأضاف عبدالسلام أن القرآن الكريم منهجه يدعو لقيمة التفاؤل، "سيجعل الله بعد عسرا يسرا"، "وبشر الصابرين"، ومؤكدا أن القرآن أبعدنا عن سوء الظن بالله، واليأس والقنوط بقول الله عز وجل: "ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية".

ودعا الشيخ مصطفى عبدالسلام مشاهديه بالتفاؤل بالله الرحمن الرحيم، لأنه قال "أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله"، موجها رسالة للمرضى وطارحي الفراش "وإذا مرضت فهو يشفين"، مشددا على أنه لو أحسنا الظن بالله فستحل كافة المشكلات.

ونوه عبدالسلام عن دعاء جميل قاله الإمام علي لشخص مشلول وشفاه الله بعدها، وهو "ياعالم الخفية ياكاشف البلية يامن السماء بقدرته مبنية ويامن الأرض بقدرته مدحية، ويامن الشمس بنور جلاله مشرقة مضية، ويامن نجا يوسف من العبودية، ويامقبلا على كل نفس ذكية، يامن ليس له بواب يرجى ولا وزير يخشى ولا صاحب ينادي ولا تزيده حوائج العباد إلا جودا وكرما، صلى على محمد وأشفني".

وتابع عبدالسلام: "من يقول أن مصر ضاعت وهلكت وخربت يائس وضائع وعلينا عدم الالتفات له".