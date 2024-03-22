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دراما المتحدة

الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية: قدمت 41 عاما من العطاء والصبر

كتب:

منى صلاح
11:34 ص | الجمعة 22 مارس 2024
أنيسة فريد خلال تكريمها من الرئيس السيسي

أنيسة فريد خلال تكريمها من الرئيس السيسي

قالت أنيسة فريد منصور، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، إنَّها سعيدة للغاية بتكريمها كأم مثالية هذا العام على مستوى الجمهورية، ولقاء الرئيس السيسي للأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية فهو «موقف يدعو للفخر ويقدم رسالة».

أنيسة فريد: رحلة كفاحي مليئة بالنجاح والصبر

وأضافت أنيسة فريد في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أنَّ رحلة كفاحها في الحياة وتربية الأبناء مليئة بالنجاحات التي تفتخر بها وخاصة صبرها على المواقف الصعبة.

وفاة زوج أنيسة فريد

وتابعت الأم المثالية الأولى لمصر: «وفاة زوجي وأنا صغيرة في السن لأجد نفسي مسؤولة عن تربية أولادي وحيدة ومُلقى على عاتقي مسؤولية كبيرة، ومررت بصعوبات في الحياة ولكني نجحت في تجاوزها وتخطيها بمفردي وبذلت جهدا وعملت حساب للأيام القادمة وكافحت بصبر طيلة 41 عامًا من العطاء المستمر».

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