تبدأ من 75 جنيها.. خطوات حجز تذاكر مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة

أعلن موقع تذكرتي خطوات حجز تذاكر مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء الموافق 26 مارس على ستاد مصر الدولي بحضور 30 ألف مشجع.

وفي السطور التالية نعرض خطوات حجز تذاكر مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة والذي يبدأ من 75 جنيها للدرجة الثالثة و150 جنيه للدرجة الأولى.

خطوات حجز تذاكر مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة

ينتظر منتخب مصر مواجهة قوية أمام نظيره الكرواتي، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الدولية، ويحرص الجمهور على حضور المباراة لذا نعرض فيما يلي خطوات حجز تذاكر مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة.

ويمكن حجز تذاكر مباراة مصر وكرواتيا من خلال الدخول إلى موقع تذكرتي.

وبعدها يتم الدخول إلى الحساب الخاص بك أو تسجيل حساب جديد ثم النقر على أيقونة حجز المباريات وتحديد مباراة مصر وكرواتيا.

وبعدها يتم تحديد عدد وفئة التذاكر.

انقر على تأكيد حجز التذاكر واختيار طريقة الدفع.

وفي النهاية ستصلك رسالة تأكيد حجز التذكرة.

موعد مباراة مصر وكرواتيا

تقام مباراة مصر وكرواتيا بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.