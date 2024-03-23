صدمة بسبب مدة غياب إمام عاشور وتحرك عاجل من حسام حسن

تلقى منتخب مصر صدمة بإصابة إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، في الكتف، خلال المواجهة التي جمعت الفراعنة أمام نيوزيلندا، أمس، في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية، المقامة في القاهرة حتى 26 مارس الجاري، ما طرح أسئلة كثيرة حول مدة غياب اللاعب وموقفه في الفترة المقبلة، ومن سيكون بديله خلال لقاء منتخب مصر المقبل بنهائي البطولة.

الأشعة تحسم مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته مع منتخب مصر

وعلم «الوطن سبورت» أن مدة غياب إمام عاشور بعد الإصابة، التي تعرض لها في الكتف، تصل إلى شهر ونصف، وقد يحتاج إلى تدخل جراحي خلال الساعات المقبلة، وهو ما سيتحدد بعد إجراء أشعة جديدة على اللاعب خلال ساعات.

حسام حسن يحدد بديل إمام عاشور في منتخب مصر بنهائي كأس عاصمة مصر

بدوره، بدأ حسام حسن مدرب منتخب مصر، في تجهيز بديل إمام عاشور في مباراة نهائي كأس عاصمة مصر، التي ستكون أمام الفائز من مواجهة تونس وكرواتيا، إذ سيعتمد المدير الفني للفراعنة على حمدي فتحي بدلا من «عاشور» بجوار مروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

وكانت الأشعة، التي خضع لها إمام عاشور بعد مشاركته في مباراة نيوزيلندا، أثبتت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة في بيان رسمي، منذ ساعات.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني، على التوجه للمستشفى عقب انتهاء مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا، للاطمئنان على إمام عاشور.

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