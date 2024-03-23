تعليق مثير من إمام عاشور بعد إصابته مع المنتخب: حسبي الله ونعم الوكيل

حالة من الحزن سيطرت على جماهير الكرة المصرية، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها إمام عاشور لاعب الأهلي، أثناء مشاركته في مباراة مصر ونيوزيلندا، أمس، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، الودية، التي تقام في القاهرة حتى 26 مارس الجاري، فماذا قال إمام عاشور عن الإصابة في أول تعليق له؟

بعد ساعات من الصمت، أعقبت إصابة إمام عاشور القوية، وتردد أنباء حول خضوعه إلى عملية جراحية عاجلة، بسبب إصابته بخلع في المفصل بين الترقوة ولوح الكتف، خرج لاعب وسط الأهلي عن صمته، موجهًا رسالة للجماهير التي دعمته بشكل كبير منذ وقوعه على الأرض مصابًا، وحتى هذه اللحظة.

«أعوذ بالله من شر الحاقدين».. بهذه الرسالة المثيرة للجدل، كتب إمام عاشور كلمات عبر حسابه على «إنستجرام»، ووجه الشكر للجماهير التي دعمته: «أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر الخائنين، ومن شر الناظرين، حسبي الله ونعم الوكيل».

وأكمل إمام عاشور رسالته: «الحمد لله على كل شيء، شكرا لكل حد سأل عليا ومعرفتش أرد، شكرا ليكم وبالتوفيق لمنتخب مصر في اللي جاي.. الحمد لله».

وكان اتحاد الكرة أعلن إصابة إمام عاشور بخلع في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، ليخضع لفحوصات من أجل الوقوف على إمكانية اللجوء إلى العلاج الطبيعي، أو الخضوع لعملية جراحية وبدء رحلة العلاج على الفور.