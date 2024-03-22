مد مواعيد تشغيل قطار العاصمة تزامنا مع مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، والقطار الكهربائي الخفيف، المعروف بقطار العاصمة، عن مد مواعيد تشغيل قطار العاصمة اليوم مؤقتاً بالتزامن مع مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا.

قطار كل 30 دقيقة

ودوّنت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نتمنى التوفيق لمنتخب مصر اليوم من أجل راحة ركاب قطار العاصمة وتسهيلا لعودتهم بعد انتهاء مباراة مصر ونيوزيلندا.. مد مواعيد تشغيل قطار العاصمة اليوم مؤقتاً حتى الساعة 1:30 صباحاً، وذلك من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور فقط مع توافر قطار كل 30 دقيقة».

مواعيد الخط الثالث للمترو

وأشارت إلى أنه نظراً للتجهيزات الخاصة بالمرحلة المتبقية بالخط الأخضر الثالث، ولسعينا الدائم لخدمة الركاب وتوفير وسائل تنقل بمناطق ووجهات جديدة، تقرر تعديل مواعيد التشغيل مؤقتاً لتبدأ في تمام الساعة 7:00 صباحًا وتنتهي في الساعة 1:00 صباحًا وذلك طوال شهر رمضان الكريم.