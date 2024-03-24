«معلومة وجائزة» يسأل المارة عن شاعر الرسول (فيديو)

وجه برنامج «معلومة وجائزة» الذي يقدمه الدكتور محمد عبودة على شاشة قناة «الناس»، سؤالا لعدد من المارة حول من هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟

شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم

وقال محمد عبودة، إن حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ الأنصاري، كنيته أبو الوليد، هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتابع: «كان شعره منصبا على مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشجيع المسلمين على القتال، وهجاء أعداء الله تعالى».