الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة.. مدح وإنشاد ودعاء لفلسطين

توافد الآلاف من أتباع الطرق الصوفية ومحبي آل البيت، على مسجد السيدة نفيسة، بالقاهرة، لإحياء الليلة الختامية لمولد السيد نفسية حفيدة الإمام الحسين.

وحرصت الطرق الصوفية على نصب خيماتها في الشوارع المجاورة للمسجد، من أجل إطعام للزائرين، وحرص العديد من أبناء الطرق الصوفية على الدعاء للأشقاء في فلسطين، بشكل موحد، من أجل أن يرفع الله عنهم البلاء والمعاناة في ظل الاعتداءات الوحشية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إحياء المداحين والمنشدين ذكرى مولد السيدة نفيسة

ومن المقرر إحياء عدد من المداحين والمنشدين لذكرى مولد السيدة نفيسة اليوم، حتى طلوع فجر غد الخميس، وشهد المولد تواجد العديد من الأطفال حاملين أعلام تحمل عبارة: «حبيبي يا رسول الله».