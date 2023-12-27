الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة.. مدح وإنشاد ودعاء لفلسطين
كتب:
أحمد الشرقاوي
05:36 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
مولد السيدة نفيسة
توافد الآلاف من أتباع الطرق الصوفية ومحبي آل البيت، على مسجد السيدة نفيسة، بالقاهرة، لإحياء الليلة الختامية لمولد السيد نفسية حفيدة الإمام الحسين.
وحرصت الطرق الصوفية على نصب خيماتها في الشوارع المجاورة للمسجد، من أجل إطعام للزائرين، وحرص العديد من أبناء الطرق الصوفية على الدعاء للأشقاء في فلسطين، بشكل موحد، من أجل أن يرفع الله عنهم البلاء والمعاناة في ظل الاعتداءات الوحشية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.
إحياء المداحين والمنشدين ذكرى مولد السيدة نفيسة
ومن المقرر إحياء عدد من المداحين والمنشدين لذكرى مولد السيدة نفيسة اليوم، حتى طلوع فجر غد الخميس، وشهد المولد تواجد العديد من الأطفال حاملين أعلام تحمل عبارة: «حبيبي يا رسول الله».