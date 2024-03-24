«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 137 شخصا كتب: عمرو هلال 05:09 م | الأحد 24 مارس 2024 حادث موسكو أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي وقع قرب العاصمة الروسية موسكو إلى 137. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: خبير علاقات دولية: بوتين يشك في تورط أوكرانيا بـ«حادث موسكو» أول تعليق من بوتين على هجوم موسكو الإرهابي: أوكرانيا وراء حادث كروكوس الكرملين: بوتين يتابع حادث إطلاق النار في موسكو تعزيزات أمنية مكثفة بموقع حادث إطلاق النار في موسكو حادث موسكو هجوم حادث موسكو العاصمة الروسية موسكو القاهرة الإخبارية بقلم عمرو هلال