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«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 137 شخصا

كتب:

عمرو هلال
05:09 م | الأحد 24 مارس 2024
حادث موسكو

حادث موسكو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي وقع قرب العاصمة الروسية موسكو إلى 137.

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