وكيل «تعليم كفر الشيخ» يشهد فعاليات مسابقة أوائل الطلبة لمدارس اللغات

شهد الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة لمدارس اللغات، بتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

تقسيم الإدارات التعليمية إلى 3 قطاعات

وأوضح الدكتور علاء جودة أنه جرى تقسيم الإدارات التعليمية إلى 3 قطاعات، وهي قطاع شرق ويضم إدارات شرق كفر الشيخ وغرب والرياض وسيدي سالم التعليمية، وقطاع دسوق، ويشمل إدارات دسوق وقلين وفوه ومطوبس التعليمية، وقطاع الحامول، ويشمل إدارات الحامول وبيلا وبلطيم وبرج البرلس التعليمية.

فوز مدارس في مسابقة أوائل الطلبة لمدارس اللغات

وأسفرت التصفيات عن صعود كل من مدرسة الزهور الرسمية للغات، والحامول الرسمية للغات، ودسوق الرسمية للغات، وعقدت للتصفيات النهائية بالمسرح المدرسي والتي أسفرت عن فوز مدرسة الزهور الرسمية للغات بالمركز الأول، وفوز مدرسة دسوق الرسمية للغات بالمركز الثاني، وفوز مدرسة الحامول الرسمية للغات بالمركز الثالث.

وقدم وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر والتقدير للقائمين على المسابقة، ومحمد السنهوري، موجه عام العلوم، وجوليا صادق، الموجه المركزي، والسيد أبو حطب، الموجه المركزي، ونيفين أسعد، موجه إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وعماد يونان، موجه إدارة دسوق.