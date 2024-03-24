صلاح الشرنوبي: المغنية ذكرى من أفضل الأصوات وصعقت لوفاتها

أكد الموسيقار صلاح الشرنوبي، أنه لحن العديد من الأغاني للمغنية ذكرى وهي من أفضل الأصوات ولا تعوض ولا يمكن أن يحل شخص محلها، مشددًا على أنه كان مع أحد أصدقائه في سهرة وعرف من التلفزيون بوفاتها، مضيفًا: «صعقت ولم أشعر بنفسي ودخلت في نوبة من البكاء».

ذكرى شخصية عظيمة

وشدد «الشرنوبي»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أن لها مكانة مميزة لديه وهي شخصية عظيمة، وبعد وفاتها لم يكن قادرًا على التواصل مع أحد، ولكنه تواصل مع هاني مهنا لأنه كان قريبا منها جدًا في هذا التوقيت.

وأشار إلى أنه ذهب إلى شقتها في شارع جامعة الدول العربية وكان في حالة سيئة جدًا، موضحًا أنه لمدة سنين كان يغني أغانيها ويشعر بالحزن ويبكي.

آخر أغنية لذكرى من تلحيني

وأوضح أن آخر أغنية لحنها للفنانة ذكرى «بحلم بلقاك»، مشددًا على أن في أول ذكرى لرحيل ذكرى تم الطلب منه أن يغني أغنية لها على مسرح قرطاج.