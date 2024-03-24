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مصادر بـ«الأعلى للجامعات» تكشف تفاصيل جديدة بشأن تنسيق 2024

كتب:

أحمد أبوضيف
08:16 م | الأحد 24 مارس 2024
المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية تفاصيل جديدة بشأن أعمال تنسيق الجامعات، موضحة أنه لا تعديل في قواعد إجراء اختبارات القدرات 2024 عن العام الماضي، وأنه غير مقرر إضافة كليات جديدة للقدرات أو تخفيض أعدادها، وأن العمل بمختلف القواعد سيكون بذات قواعد العام الماضي.

تنسيق الجامعات 2024

وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أي تعديل أو تغيير في قواعد القبول بتنسيق الجامعات، خاصة فيما يتعلق بالمقترحات المطروحة لإعادة النظر في الأعداد المقرر قبولها بالكليات، تصب جميعاً في صالح الطلاب وتهدف إلى إيجاد تخصصات جديدة تلبي طموحات وأهداف ومتطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً.

وأكدت المصادر أن المجلس سيناقش في اجتماعه الدوري، والمقرر السبت المقبل، وسيتم عقده في رحاب جامعة عين شمس، عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها متابعة تقرير اللجان المشكلة بشأن تطوير نظام التعليم المدمج، وكذلك متابعة استعدادات الجامعات لامتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.