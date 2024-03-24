التعليم العالي تخصص رابط لكشف المؤسسات الوهمية.. قائمة سوداء تضم 420 كيانا

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في لجنة الضبطية القضائية، بتوجيهات مباشرة من وزير التعليم العالي، القضاء على الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة، وتقوم بتقديم خدمات تعليمية غير قانونية، ومنح شهادات أكاديمية مزورة.

وأكد السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إعداد قائمة كاملة بالمؤسسات والكيانات الوهمية ونشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، وأنه يجرى تحديثهما بشكل مُستمر، وذلك بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، لافتا إلى أن عدد الكيانات الوهمية التي جرى ضبطها تزيد عن 420 كيانا حتى الآن.

مجابهة الكيانات الوهمية

وأوضح مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد عطا، أنه يمكن للطلاب بمختلف المحافظات الدخول عبر الضغط على الرابط الذي خصصته الوزارة بشأن الاطلاع على الكيانات والمؤسسات الوهمية التي جرى ضبطها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها، وتقوم بمنح شهادات وهمية مزورة، مناشداً جميع الطلاب بمختلف المحافظات بضرورة التواصل مع الوزارة للاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالمؤسسات المعتمدة من قبل الوزارة والمؤسسات غير المعتمدة.