وزير التعليم العالي: نرحب بالتعاون مع جامعات فرنسا في مجالي الاقتصاد والإعلام

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مع عدد من رؤساء الجامعات الفرنسية المختلفة، وذلك على هامش مشاركته بالدورة الـ219 للمجلس التنفيذي لليونسكو.

وزارة التعليم تحرص على التوسع في التعاون الدولي

واستعرض الوزير خلال الاجتماع، الرؤية الاستراتيجية الشاملة للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التوسع في التعاون الدولي مع المؤسسات التعليمية العالمية تأكيدا لمبدأ المرجعية الدولية، ولزيادة تنافسية التعليم العالي المصرى، لافتًا إلى أن مصر تهدف لتكون مركزا للتعليم بإفريقيا.

مصر ترحب بالتعاون مع أكبر المجموعات التعليمية في فرنسا

وناقش الوزير مع الجانب الفرنسي إمكانية افتتاح مجموعة من برامج الجامعة بمصر، وكذا التعاون في مجال الاقتصاد والإعلام وإدارة الأعمال، كما تم بحث افتتاح فرع لكلية تكنولوجيا المعلومات EFREI التابعة للجامعة في مصر.

ورحب الوزير بالدكتور باسكال فيدال رئيس مجموعة OMNES Education والوفد المرافق له، مؤكدا ترحيب مصر بالتعاون مع المجموعة التعليمية التي تعد من أكبر المجموعات التعليمية في فرنسا، وتضم 15 مدرسة كبرى في مختلف التخصصات، وبحث الوزير التعاون مع «المجموعة التعليمية الفرنسية» في مجال هندسة الإلكترونيات، وبخاصة مع كلية Ecole Centrale d’Electronique التي تعد من أكبر الكليات في هذا المجال بفرنسا.

كما استقبل الوزير وفد جامعة Gustave Eiffel، وذلك بمقر المكتب الثقافي المصري بباريس، وناقش الجانبان عقد شراكات بين المعاهد التكنولوجية بالجامعة والجامعات التكنولوجية المصرية وكذا سبل ربطها بالشركات الفرنسية بمصر، وتناول اللقاء مناقشة التعاون في مجال هندسة العمارة، حيث تضم الجامعة كلية الهندسة لمدينة باريس التي تصنف الخامسة على مستوى كليات الهندسة الفرنسية في مجال هندسة وإدارة المدن، كما بحث الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين على مستوى التبادل الطلابي، وكذا دعم الشراكة في مجال البحث العلمي.