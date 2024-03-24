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دراما المتحدة

بسمة بوسيل: «أنا كتير أوي وبغير على نفسي»

كتب:

عمرو هلال
08:36 م | الأحد 24 مارس 2024
بسمة بوسيل

بسمة بوسيل

أكدت الفنانة بسمة بوسيل، أنها متأكدة من وجودها في عدد من الأزمات وتتعرض للشائعات، مشددة على أن ترويج الشائعات والحديث عن حياتها مع الفنان تامر حسني لم يكن شيئًا جديدًا عليها، موضحة أن تصريح شخصية ما بأنها على علاقة بتامر حسني كان شيئا متوقعا ولم تصدمها.

صراع بسمة بوسيل مع الغيرة

وأوضحت «بوسيل»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة «الحياة»، أنها في فترة زواجها من الفنان تامر حسني كانت تعيش صراع مع الغيرة، مضيفة: «أي حد بيحب يغير كل حاجة فينا ليها حدود ممكن تكوني في حياة والغيرة تموتك بالبطيء».

وتابعت: «لا تغير من امرأة أخرى لأنها أجمل منها ولكنها تغير على مشاعرها، أنا بغير على نفسي أنا كتير أوي واللي معايا لازم ياخد باله مني».

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بقلم عمرو هلال