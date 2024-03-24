بسمة بوسيل: حبي لـ تامر حسني كان أكبر من الغناء والشهرة

أكدت الفنانة بسمة بوسيل، أنَّ ستار أكاديمي كان تجربة جيدة للغاية بالنسبة لها ولكن لأنها لم تتمسك بحلمها بشكل قوي وقتها، حصرت تلك التجربة في كونها «تجربة جيدة أعطتها الشهرة، ولكنها كانت شهرة غير حقيقية وأضواء براقة ولكنها مزيفة».

«بوسيل»: انحسار الأضواء عن فناني ستار أكاديمي بمجرد انتهاء المسابقة صادم

وأضافت «بوسيل»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة «الحياة»، أنَّ الأضواء تكاد تتلاشى من حول المشتركين بمسابقة ستار أكاديمي بمجرد انتهاء البرنامج لصطدموا بالواقع، وأنه انتهى وقت «تسليط الأضواء».

رحلة «بوسيل» إلى مصر وبداية النجومية

وتابعت بسمة بوسيل: «عندما أتيت إلى مصر كل أحلامي تقريبا تحققت.. التقيت بحب حياتي وفي نفس الوقت عكفت على إنتاج ألبوم غنائي لي مع محسن جابر المسؤول الفني عن الألبوم، ورغم كل هذا كان الشعور الذي تملكني أنه.. حسيت إني عايزة اتجوز واستقر أكثر من أي شيء وقبل أي شيء آخر».

واستطردت: «حبي للفنان تامر حسني، كان أكبر بكثير من حبي للغناء ووافقت أن الألبوم لا ينزل إلى الأسواق».