الفنانة بسمة بوسيل: أحلامي ستكتمل.. وغد أجمل ينتظرني

قالت الفنانة بسمة بوسيل، إنَّ قصة حياتها إذا تم إنتاجها كعمل مسرحي فستختار لها عنوانًا: «بسمة بوسيل.. أحلام ستكتمل»، مؤكدة أن الأجمل ينتظرها: «بالتأكيد غداً أجمل».

بدايات احتراف الغناء للفنانة بسمة بوسيل

وأضافت «بوسيل»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ البدايات في احترافها فن الغناء كانت من خلال مسابقات «ستار أكاديمي»، موضحة: «حلم احتراف الغناء والنجومية والشهرة.. كان حلم طفولي بالنسبة لي ومكنتش عارفه أشوفه بصورة كبيرة».

مرحلة ستار أكاديمي وعدم التمسك بالحلم

وتابعت الفنانة بسمة بوسيل: «روحت مسابقة ستار أكاديمي وعملت كل اللي نفسي فيه لكني مكنتش متمسكة بحلمي أوي وده خلاني أشوفه حلم طفولي».

واستطرد: «في ستار أكاديمي كنت على علم مبدئي بأني ذاهبة لأتعلم وكنت أتمنى الفوز ولكني شعرت وقتها بأن فرصتي في النجاح ضئيلة للغاية»، مضيفة: «قولت مش مشكلة لو مكسبتش والتجربة أهم وكأني رايحة كورس مكثف في الغناء».