الفنانة بسمة بوسيل: تامر حسني حاول الدفاع عني من الشائعات المغرضة

قالت الفنانة بسمة بوسيل، إنَّ هناك بعض الأشياء التي فرضها عليها الأمر الواقع، وأحداث وقعت في حياتها بسبب علاقتها بالفنان تامر حسني، زوجها السابق، كانت «غصب عنها وعنه»، مثل تراجعهما عن طرح ألبومها الغنائي بعد إنتاجه وتنفيذه، رغم أنه كان يشرف عليه.

«بوسيل»: زواجي من «تامر» كان مفاجئا

وأضافت «بوسيل»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة «الحياة»: «زواجي من الفنان تامر حسني كان مفاجئا، ومتابعو تامر وعشاقه البعض منهم شن حملات غريبة على الإنترنت ما تسبب لزوجي السابق وأبو أولادي في الحزن بعض الشيء بسبب كلام مش كويس عني».

بقيت أنا نفسي خايفة

وتابعت: «تامر استشعر وقتها ضرورة حمايتي والدفاع عني، إنه لازم يحميني.. ووقتها بقيت أنا نفسي خايفة»، «مكنش الموضوع أن تامر مكنش عايزني أنزل الألبوم قد أنه مكنش عارف يعمل إيه.. وأنا زيه».